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Ankara'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 04:59 Güncelleme: 24.11.2024 05:57
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Ankara’da kar yağışı şehri beyaza bürüdü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Ankara'da etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle, kentin bazı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Bazı parklarda karpostallık görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan doğanın tadını çıkardı.

Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karın etkili oldğu bir yer (AA)Karın etkili oldğu bir yer (AA)

Başkenti kaplayan kardan dolayı Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi ve Kuğulu Park da beyaza büründü. Güzel görüntüler oluşan Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip anın tadını çıkardı.

Karın etkili oldğu bir yer (AA)Karın etkili oldğu bir yer (AA)

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın kardan olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama ile kar küreme çalışması yapıyor.

Trafik polislerinin ana arterlerde önlem aldığı kentte bazı sürücüler kardan dolayı zor anlar yaşadı.

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