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Beklenen kar mega kente geldi! İstanbul'un yüksek kesimleri karla kaplandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 05:31 Güncelleme: 24.11.2024 05:59
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Beklenen kar mega kente geldi! İstanbul’un yüksek kesimleri karla kaplandı

Trakya üzerinden ülkeye giriş yapan kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağış nedeniyle araçların üstü ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

karın etkili olduğu bir yer (AA)karın etkili olduğu bir yer (AA)

Başta Aydos Ormanı olmak üzere, yüksek kesimlerdeki bazı yollar ile park ve bahçeler karla kaplandı. Karla kaplanan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, araç kuyrukları oluştu.

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