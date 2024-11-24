Beklenen kar mega kente geldi! İstanbul'un yüksek kesimleri karla kaplandı
Trakya üzerinden ülkeye giriş yapan kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağış nedeniyle araçların üstü ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Başta Aydos Ormanı olmak üzere, yüksek kesimlerdeki bazı yollar ile park ve bahçeler karla kaplandı. Karla kaplanan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, araç kuyrukları oluştu.