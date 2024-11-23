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Kırıkkale'de husumetlisini sokak ortasında vurdu!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 03:38
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Kırıkkale’de husumetlisini sokak ortasında vurdu!

Kırıkkale'de bir kişi, caddede karşılaştığı husumetlisini bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, caddede karşılaştığı C.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle saldırgan, tabancayla C.T.'yi bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Sağ bacağından yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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