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Iğdır'da dehşet anları! Otomobil hayvana çarpıp takla attı! 6 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 03:02
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Iğdır’da dehşet anları! Otomobil hayvana çarpıp takla attı! 6 yaralı

Iğdır seyir halindeki otomobilin yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 6 yaralıyı kurtarıp, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Kaza, Iğdır-Nahçıvan Karayolu Babacan Köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.

YARALILAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden Iğdır İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak, hafif yaralanan 6 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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