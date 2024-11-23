Bursa’da yangın paniği! Belediye minibüsü alevlere teslim oldu

Yangın, saat 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan belediye minibüsünde çıktı.

Yanan minibüs (DHA)



Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası minibüsten alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



SÖNDÜRÜLDÜ



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Minibüs demir yığınına dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.