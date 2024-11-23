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Bursa'da yangın paniği! Belediye minibüsü alevlere teslim oldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 02:55
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Bursa’da yangın paniği! Belediye minibüsü alevlere teslim oldu

Bursa'da park halindeki belediye minibüsünde sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen olayda minibüs, demir yığınına döndü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan belediye minibüsünde çıktı.
Yanan minibüs (DHA)Yanan minibüs (DHA)

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası minibüsten alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Minibüs demir yığınına dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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