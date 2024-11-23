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Erzincan'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 10:59
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Erzincan’da FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Erzincan'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Örgütün öğrenci yapılanması ve sınav soruşturmaları mülakatlarında avantajlı olarak kodlanması" suçlamaları kapsamında yapılan operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat adli makamlarca sürdürülmekte. Erzincan Emniyetinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkta devam edeceği belirtildi.

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