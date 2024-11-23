Beşiktaş’ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle binanın çatısından parçalar koptu

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Dikilitaş Mahallesi Yeni gelin Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın çatısından parçalar koptu. Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatısından kopan parçaların bir kısmı yere düşerken, bazıları da asılı kaldı. Yaralananın olmadığı olayda itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, çatıda asılı kalan parçaları keserek alırken, yola düşen parçaları da kaldırdı.