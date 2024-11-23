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Yangına uykusunda yakalanan kadın dumandan etkilendi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 10:58
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Yangına uykusunda yakalanan kadın dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında A.Ç. (74) isimli kadın, dumandan etkilendi. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yeniköy Mermez Mahallesi Hürmetli Sokak'ta A.Ç.'nin yaşadığı 2 katlı müstakil evde sabaha karşı yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangına uykusunda yakalanan ve dumandan etkilenen A.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Evde zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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