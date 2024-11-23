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Kayseri'de kaçakçılık operasyonu! 2 kişi yakayı ele verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.11.2024 01:54
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Kayseri’de kaçakçılık operasyonu! 2 kişi yakayı ele verdi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

M.Ç. (37) ile M.Ö'nün (25) gözaltına alındığı operasyonda 359 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

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