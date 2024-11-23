Galerici cinayetine 6 gözaltı! Paylaşım yaptı 2 gün sonra öldürüldü

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak sokakta bulunan bir oto galericide meydana gelen olayda, Muhammet Paytar, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle işyerine gelen bir grupla aralarında çıkan tartışma sonucu vurularak öldürüldü.

Sabah'ın haberine göre Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı kullandığı belirlenen marangoz Süleyman Kağnıcı ile birlikte Hakkı Görkem Oğur (21), Abdullah Oğur (29) Uğur Koçak (30), İbrahim Kağnıcı ve Fatih Çoban'ı gözaltına aldı.

‘Ölümden korkmuyorum’ paylaşımı yaptı 2 gün sonra öldürüldü

'AMCAMA ATEŞ ETTİ BENDE ONA ETTİM'

Süleyman Kağnıcı ifadesinde, "Amcama ateş etti, denk gelmedi. Bende sinirlenip ona ateş ettim. Amcamı korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

'HAYATA KORKUSUZCA BAKANLAR ÖLÜMDEN DE KORKMAZ'

Bu arada Muhammet Paytar'ın, sosyal medya hesabından ölmeden 2 gün önce yaptığı paylaşımda, 'Ben şuna hep inanmışımdır. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmaz' sözlerinin yer aldığı şarkıya, 'Yolunda gitmeyen her şeyin yolundan çıkmasını bekleyin' notunu düştüğü görüldü.