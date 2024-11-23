Galerici cinayetine 6 gözaltı! Paylaşım yaptı 2 gün sonra öldürüldü
Konya'da öldürülen galeri 24 yaşındaki Muhammet Paytar cinayeti ile ilgili aralarında silahı kullanan 20 yaşındaki Süleyman Kağnıcı ile birlikte 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kağnıcı'nın ifadesinde, "Amcama ateş etti, denk gelmedi. Bende sinirlenip ona ateş ettim. Amcamı korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi. Öldürülen Paytar'ın ise olaydan iki gün önce sosyal medya hesabından, 'Ben şuna hep inanmışımdır. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmaz' sözlerini paylaştığı görüldü.
Geçtiğimiz Çarşamba gecesi merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak sokakta bulunan bir oto galericide meydana gelen olayda, Muhammet Paytar, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle işyerine gelen bir grupla aralarında çıkan tartışma sonucu vurularak öldürüldü.
Sabah'ın haberine göre Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı kullandığı belirlenen marangoz Süleyman Kağnıcı ile birlikte Hakkı Görkem Oğur (21), Abdullah Oğur (29) Uğur Koçak (30), İbrahim Kağnıcı ve Fatih Çoban'ı gözaltına aldı.
'AMCAMA ATEŞ ETTİ BENDE ONA ETTİM'
Süleyman Kağnıcı ifadesinde, "Amcama ateş etti, denk gelmedi. Bende sinirlenip ona ateş ettim. Amcamı korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.
'HAYATA KORKUSUZCA BAKANLAR ÖLÜMDEN DE KORKMAZ'
Bu arada Muhammet Paytar'ın, sosyal medya hesabından ölmeden 2 gün önce yaptığı paylaşımda, 'Ben şuna hep inanmışımdır. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmaz' sözlerinin yer aldığı şarkıya, 'Yolunda gitmeyen her şeyin yolundan çıkmasını bekleyin' notunu düştüğü görüldü.