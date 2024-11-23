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Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil hayatına mal oldu!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 05:56
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Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil hayatına mal oldu!

Bilecik'te Tanjan Kaan Öner (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki bir kepçeye çarptı. Meydana gelen kazada Öner olay yerinde hayatını kaybetti.

Bilecik'te kepçeye çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük-Eskişehir Karayolu'nda seyir halindeki 06 CRA 484 plakalı otomobil sürücüsü Tanjan Kaan Öner (26) Kurtköy mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki kepçeye çarparak durabildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazada araç sürücüsü Tajlan Kaan Öner olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç kullanılmaz hale geldi.

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