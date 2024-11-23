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İstanbul'da plastik malzeme deposu alevlere teslim oldu!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 05:05 Güncelleme: 23.11.2024 06:18
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İstanbul’da plastik malzeme deposu alevlere teslim oldu!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir plastik malzeme deposunda yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler Sanayi Sitesi içinde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı.

PLASTİK MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Haber verilmesi üzerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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