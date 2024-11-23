İstanbul'da plastik malzeme deposu alevlere teslim oldu!
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir plastik malzeme deposunda yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler Sanayi Sitesi içinde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Haber verilmesi üzerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.