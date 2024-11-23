Para için 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazan psikiyatr Ferit için hesap vakti!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere para karşılığı uyuşturucu madde özelliği taşıyan hap reçete eden psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ı geçtiğimiz yıl takibe aldı. 9 aylık çalışma sonrası geçtiğimiz Nisan ayında Konya merkezli, Ankara, Antalya ve Karaman illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gürcistan'da olduğu öğrenilen ve ülkeye giriş yapan Karaduman, narkotik polisinin operasyonu ile sınır kapısı yakınlarında gözaltına alındı.

3 bin TL karşılığında e-reçete yazan psikiyatr Ferit için hesap vakti (ARŞİV)

7 AYDA 7 BİN 71 REÇETE

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Aralarında psikiyatr Ferit Karaduman ile birlikte 28 farklı olaya karışan 14'ü tutuklu toplam 71 sanık hakkında Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Karaduman hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde Karaduman'ın devletin kendisine vermiş olduğu ilaç yazma yetkisini kötüye kullanarak 2023 yılının Şubat ve Eylül tarihleri arasında yurt dışındayken bile 7 aylık gibi bir sürede para karşılığında 7 bin 71 e-reçete yazarak haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. E-reçete listesinde yapılan araştırmada ise uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin başka kişiler adına düzenlenen reçeteleri toplu olarak eczaneden teslim aldıkları, Karaduman'ın da bu reçeteleri yazarak uyuşturucu madde ticaretine zemin hazırladığı kaydedildi.

3 bin TL karşılığında e-reçete yazan psikiyatr Ferit için hesap vakti (ARŞİV)

VATANDAŞLIK NUMARALARINI TANESİ 350 TL'YE SATMIŞ

İddianamede Antalya'da yaşayan tutuksuz sanık Sedef Y'nin 350 TL karşılığında içerisinde birçok kişinin vatandaşlık numaraları ile kimlik bilgilerinin olduğu listeyi uyuşturucu satıcısı olan Mehmet K'ya gönderdiği, Mehmet K'nin bu vatandaşlık numaraları ile Ferit Karaduman'a e-reçete yazdırdığı belirtildi.



DEKONTU GÖRMEDE REÇETE YAZMIYORMUŞ

3 bin TL'ye hastayı bile görmeden e-reçete yazan Ferit Karaduman'ın bir özelliği de ortaya çıktı. Karaduman'ın uyuşturucu satıcılarından hesabına gönderilen paranın dekontunu istediği dekontu görmeden e-reçete yazmadığı belirlendi. Karaduman'ın ayrıca yazdığı ilaçlar satıldıkça da bundan pay aldığı belirtildi.

3 bin TL karşılığında e-reçete yazan psikiyatr Ferit için hesap vakti (ARŞİV)

PES DEDİRTEN KONUŞMALAR

İddianamede eczane sahibi Vildan Ö. ile 18 yaşından küçük kalfası S.G'nin telefon yazışmaları da yer aldı.

Vildan Ö: Bugün iş nasıl ablam, posta yokta.

S.G: Valla kimse yok abla, çok sakin.

Vildan Ö.: Normalde gelirlerdi bugün, bizim hapçılarda yok.



PARA KAZANDIKÇA DAHA ÇOK REÇETE YAZDIM

Ferit Karaduman ifadesinde para karşılığında e-reçete yazdığını itiraf etti. Karaduman, "Reçete başına 3 bin TL alıyordum. Parası olmayanlardan da 2 bin-2 bin 500 TL alıyordum. Kimseye parasız şekilde reçete yazmadım. Daha sonra bu işin karlı olduğunu ve çok para kazanınca daha fazla reçete yazmaya başladım. Ayda yaklaşık 70-80 bin dolar ve 100 bin dolar olmak üzere kazancım çoğalmaya başladı. 5 aylık bir süreçte 350-360 bin dolar reçete yazarak para kazandım. Başka birinin vatandaşlık numarasını getirdiklerinde de e-reçete yazdığım oldu. Bazı vatandaşlık numaralarını sekreterime söylüyordum o yazıyordu. Bende uyuşturucu madde kullandım. Yurtdışında esrar denedim. Neurotin ve lyrica ilaçlardan da kullandım" dedi.