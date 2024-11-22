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Sinop'ta asgari boy limitinin altındaki 40 ton hamsiye el konuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 13:49
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Sinop’ta asgari boy limitinin altındaki 40 ton hamsiye el konuldu

Sinop'ta asgari avlanabilir boy limitinin altında olduğu tespit edilen 40 bin kilogram hamsiye el konuldu

Sinop Valiliği koordinesinde Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından küçük boy balık avcılığının önlenmesi için sahil şeridinde ve balıkçı barınaklarında kapsamlı kontroller devam ediyor.

Bu kapsamda Demirci Köyü Balıkçı Barınağı'nda asgari avlanabilir boy limitinin altında olduğu tespit edilen 40 ton hamsi balığına el konularak, 1380 sayılı Kanun gereği idari işlem uygulandı.

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