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Gaziantep'te karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 13:55
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Gaziantep’te karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karısını tabancayla öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eyüp Turan Karabağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Eyüp Turan Karabağ, eşini öldürmek istemediğini ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti daha sonra olay sırasında evde bulunan çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadesini dinledi. Taraf avukatlarını dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eyüp Turan Karabağ'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada indirim uygulanmadı. - Olay 18 Ocak 2024'te Yeditepe Mahallesi İncetahtacı Sitesi B Blok'taki evlerinde Eyüp Turan Karabağ (34) ile eşi Bahar Karabağ (31) arasında yaşanan tartışma sonrası koca eşini tabancayla ateş ederek öldürmüş ve gözaltına alınmıştı.

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