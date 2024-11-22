Cebindeki bozukluk milyonlar eder! Nadir paralarla servet kazan

Eğer eski madeni paralara sahipseniz, dikkatlice incelemenizde fayda var. Çünkü cebinizdeki bir para, tahmin edemeyeceğiniz kadar değerli olabilir. Sahip olduğunuz eski madeni para koleksiyoncuların ilgisini çekebilir, küçük bir paradan milyonlar elde edebilirsiniz. İşte koleksiyon dünyasında büyük ilgi gören bazı özel madeni paralar…

Eski Madeni Paralar (A Haber Foto Arşiv)

Mecklenburg-Vorpommern Temalı 2 Euro

Almanya'nın 2024 yılı Mecklenburg-Vorpommern temalı hatıra parası, hatalı basımıyla dikkat çekiyor. Bu nadir para, web dünyasında koleksiyon pazarında 18 bin Euro'ya kadar alıcı bulabiliyor.

Hamburg Elbphilharmonie Temalı 2 Euro

Hatalı basılmış Hamburg Elbphilharmonie temalı 2 Euro madeni para, 2 bin 500 Euro gibi oldukça yüksek bir fiyata satılıyor.

Zainenden Hatalı Paralar

Tam yuvarlak olmayan ve "Zainenden" olarak adlandırılan bu paralar, 100 Euro'ya kadar değer görüyor.

2019 Basımı 5 Cent Parası

2019 yılında üretilmiş, yiv kısmı üzerine hatalı şekilde basılmış olan 5 Cent madeni parası 100 Euro değerinde alıcı buluyor.

Spiegelei Hataları

Yumurta görünümünü anımsatan hatalı basımlarıyla 2 Euro paraları, koleksiyoncular için oldukça popüler. Bu özellikteki paralar, dikkat çeken fiyatlarla satılabiliyor.

Eski Madeni Paralar (A Haber Foto Arşiv)

Nadir Paraların Değer Listesi

İtalya'nın hatalı sembol taşıyan 1 Cent parası 6.600 Euro'ya satılıyor. Örneğin, parada "Turiner Mole Antonelliana" yerine "Castel de Monte" sembolü yer alıyor.

San Marino, Vatikan veya Andorra'ya Ait 50 Cent madeni paralar 70 Euro'ya kadar alıcı buluyor.

2002 yılı İtalya 20 Cent paras 38 Euro'ya kadar değer bulabiliyor.

2002 senesi Almanya 20 Cent parası yanlış basım hatasıyla 165 Euro değerinde kazanç sağlıyor.

2007 ve 2019 senelerinde basılmış 5 Cent madeni paraları 2 Cent kalıbında basılmış. Bu paralar, hataları sayesinde yüksek fiyatlara satılabiliyor.