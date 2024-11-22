Diyarbakır’da silahlı çatışma 2 tutuklama

Olay, 19 Kasım öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Yer Altı Çarşısı'nda meydana geldi. Kapüşonlu ve cerrahi maskeli Y.A. ve ile ismi öğrenilemeyen kişi, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ö.F.'nin iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada Ö.F. de yanındaki tabancasıyla karşılık verdi. Ö.F.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, kaçmaya çalışan Y.A.'nın ensesine isabet etti. Ö.F. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. O anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

15 DAKİKADA YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde tabanca ve boş kovanlar buldu. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yaptığı incelemede, olaydan 15 dakika sonra Ö.F.'yi kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırgan Y.A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.