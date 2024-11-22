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Sinop sahillerinde kuvvetli rüzgar 3 metrelik dalgalar oluşturdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 14:00
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Sinop sahillerinde kuvvetli rüzgar 3 metrelik dalgalar oluşturdu

Karadeniz'de etkili olan kuvvetli rüzgar, Sinop sahillerinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Kentte iki gündür etkisini sürdüren ve saatteki hızı 37 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle, kentin güney sahilinde dalga boyu 3 metreyi buldu.

Bazı vatandaşlar, sahile gelerek cep telefonlarıyla dalgaları görüntülemeye çalıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin güneyindeki iç liman mevkisine sığınan, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin de bekleyişi devam ediyor. Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise kentteki olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha sürmesinin beklendiği bildirilerek, vatandaşların kar yağışı ve sağanak nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı dikkatli olması istendi.

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