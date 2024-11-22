Nevşehir’de kaybolan Belaruslu dağcı kardeşlerden büyük teşekkür: Hayata döndük

Belarus uyruklu uyruklu iki dağcılar Mariao ve Valentino Ivankova 17 Kasım'da Aladağlar Emli Vadisi'nden zirve tırmanışı için yola çıkmış daha sonra kendilerinden haber alınamamıştı. 19 Kasım'da ise Belarus Konsolosluğu'nca Niğde Valiliği'ne iki kardeşlerin kaybolduğu ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine Hem Niğde hem de Kayseri'de iki koldan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 2 SKORSKY KATILDI

Kayıp Belaruslu dağcılar Mariao ve Valentino Ivankova için hem Niğde hem de Kayseri'de eş zamanlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD, UMKE, ve sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'ndan kalkan Skorsky helikopterleri de destek verdi. Bölgeye helikopterlerle komandolar sevk edildi. ekipler Belaruslu ikiz kardeşleri ekiplerin aramaları sonucunda kaybolmalarının 4. gününde Aladağlar'ın devamı olan ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Hacer Ormanlarının 3 bin 400 metre rakımlı Taşev mevkiinde bulundu.

NASIL HAYATTA KALDILAR

Dört gün boyunca Hacer Ormanlarının yüksek rakımlı bölgesinde hayatta kalma mücadelesi veren Belaruslu dağcıların hipotermiye girmeleri endişe edildi. Ekipler ve Skorsky helikopterler karadan ve havadan bölgeyi taradı. Hızlı bir arama faaliyeti gerçekleştiren ekipler kar yağışının ve soğuğun etkili olduğu bölgede hem gece hem de gündüz arama yaptı. 3 bin 400 metre rakıma çıkan ekipler Valentina ve Mariao'yi kamp çadırı içerisinde buldu. Belaruslu dağcıların yürüyüşe çıkmadan önce sırt çantalarına fazla miktarda yiyecek ve ısınmak için cep sobası ve soğuk iklim kıyafetler aldıkları öğrenildi.

Aladağlarda yollarını kaybederek Hacer ormanlarına gelen ikiz kardeşler, kar yağışıyla birlikte çadırlarını kurdu. 4 gün boyunca çadırda kalarak kurtarılmayı bekleyen Belaruslu dağcılar, kendilerini bulan arama kurtarma ekine sarılarak teşekkür etti. 45 dakikalık yürüyüşün ardından ambulansa alınan iki kız kardeş, güvenli bir şekildi Yahyalı ilçesine getirildi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ

Ekipler tarafından kurtarılarak Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Belaruslu kardeşlerden Mariao İvankova, Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ile görüntülü görüştü. İvankova görüşmesinde kurtarıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek; "Dağa tırmanırken yolumuzu kaybettik. Sonra kar yağışı başladı. Yukarıdayken çok korktuk. Ekipler bizi bulduğunda adeta yeniden hayata döndük. Türk arama kurtarma ekipleri bizi bularak büyük bir iş başardılar. Onların yardımı çok büyüktü. Aşağı indiğimizde çok insan gördük. Hepsi bize sevgiyle baktı" diye konuştu. Valentino İvankov ise"Kar yağışı nedeniyle hareket edemedik. Çadırımızı kurup yağışın dinmesini bekledik. Ekipler gelip bizi kurtardı. Beklide onlar olmasaydı şuan yaşamıyor olabilirdik. Türkiye'ye teşekkür ederiz" dediler.

ONLAR BİZİM TÜRK DOSTLARIMIZ

Kurtarılan Belaruslu ikiz kardeşle görüntülü görüşmesinde sevinci yüzüne yansıyan Belarus'un Ankara Büyüyükelçisi Victor Rybak ise İvankova kardeşlere; "Bunu hiçbir zaman unutmayın, bunlar bizim Türk dostlarımız" dedi. Büyükelçi Rybak, arama kurtarma çalışmalarına katılan personele de teşekkür etti.

KEYİFLERİ VE SAĞLIKLARI YERİNDE

Sabah'ın haberine göre; Belaruslu kız kardeşleri hastanede ziyaret eden Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, sürecin en başından beri takipçisi olduklarını belirterek; "Sürecin ilk anından itibaren takipteyiz.

Tüm kurumlarımızla, gönüllü ekiplerimizle teyakkuz halinde sahaya intikal ettik. Kendileri hastanemize intikal ettiler. Durumları da gayet iyi. 4 gece orada geçirmişler.

Yeme-içme problemleri yokmuş. Devletimiz büyük mücadele ile büyük bir iş başardı. Sağ salim onlara ulaştık. Keyifleri ve sağlıkları yerinde. Biz de çok mutluyuz" dedi.