Cani annenin ifadesi kan dondurdu: Biberonuna tiner çorbasına çamaşır suyu
İstanbul Fatih'te, kimyasal zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç, kaldırıldığı hastanede 2 ay sonra hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan anne Dilek Çiçek tutuklanırken cani annenin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Bebeğini elleriyle ölüme sürüklediğini itiraf eden cani anne "Ailem bebeği istemiyordu. Önce biberonuna tiner koydum ardından da çorba yapmıştım, içine çamaşır suyu koyup içirdim" dedi.
İstanbul Fatih'te 29 Eylül'de kimyasal zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç, 14 Kasım'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bebeğin şüpheli ölümünün ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Y.E.Ç'nin evlilik dışı dünyaya geldiğini ve annesinin Dilek Çiçek (23), babasının ise Y.E (46) olduğunu tespit etti.
Soruşturma sonucunda, Dilek Çiçek'nin doğum sonrası bunalıma girerek, çocuğuna ve kendisine kimse sahip çıkmadığı iddialarında bulunduğu ortaya çıktı.
Ekipler, annenin, bebeğine biberonla tiner içirdiğini ve bunun sonucunda çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığını belirledi.
CANİ ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sabah'ın haberine göre Çalışmaların tamamlanmasının ardından, anne ve baba gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından anne Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çiçek'in emniyetteki ilk ifadesinde bunalımda olduğunu bu sebeple çocuğuna biberonda tiner içirdiğini söyledi.
ÇORBASINA ÇAMAŞIR SUYU KOYMUŞ
Olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Anne Dilek Çiçek'in bebeği ölmesi için elleriyle yaptığı çorbanın içine de çamaşır suyu kattığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Anne ilk ifadesinde olayı inkar etse de polislerin sorgularına daha fazla dayanamadı.
İfadesinde; "Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Bende biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım içerisinde çamaşır suyu koyup verdim" dediği öne sürüldü.