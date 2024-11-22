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Ortalık savaş alanına döndü sürücü yaya olarak kaçtı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 06:35
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Ortalık savaş alanına döndü sürücü yaya olarak kaçtı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 3 otomobile çarptı. Yaşanan kazada ortalık savaş alanına dönerken, kaza yapan sürücü yaya şekilde olay yerinden kaçtı. Ayrıca, kaza yapan otomobilde alkol şişeleri bulundu.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün idaresinden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptı.

Ortalığı savaş alanına çevirdi yaya olarak kaçtı!Ortalığı savaş alanına çevirdi yaya olarak kaçtı!
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI
Yaşanan kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, kaza yapan sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücünün otomobilinde boş alkol şişeleri bulunduPark halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücünün otomobilinde boş alkol şişeleri bulundu

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada park halindeki otomobillerde maddi zarar oluşurken, kazaya karışan otomobilde ise alkol şişelerinin olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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