Ortalık savaş alanına döndü sürücü yaya olarak kaçtı

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün idaresinden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptı.

Ortalığı savaş alanına çevirdi yaya olarak kaçtı!

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI

Yaşanan kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, kaza yapan sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücünün otomobilinde boş alkol şişeleri bulundu

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada park halindeki otomobillerde maddi zarar oluşurken, kazaya karışan otomobilde ise alkol şişelerinin olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.