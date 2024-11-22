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Adana'da 2 firari hükümlü yakalama operasyonu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 08:43
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Adana’da 2 firari hükümlü yakalama operasyonu

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin (60) Seyhan ilçesinde, 11 yıl hapis cezası olan C.Y'nin ise (41) Kozan ilçesinde olduğunu tespit etti. İki hükümlü ekiplerin operasyonuyla yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

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