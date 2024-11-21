Yatırım yönlendirmesi yöntemiyle 384 bin TL’lik dolandırıcılık

Geçen yıl 25 Mayıs'ta meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Mağdur kişinin internet üzerinden bir yatırım uygulamasına üye olduğu ve kendilerini yatırım şirketinin yöneticisi olarak tanıtan şahısların yönlendirmesi ile toplamda 384 bin lirayı kendisine verilen IBAN hesaplarına gönderdiğini, daha sonra ise yatırım yaptığı uygulamadaki para miktarının sıfırlanarak dolandırıldığını bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Banka hesap hareketlerinden paravan şirketleri tespit eden ekipler, kurulan sistemdeki paraların nakil yollarını belirledi. Kamera görüntüleri ve araştırmalar sonucu 14 kişilik bir şebeke tespit edildi. Ekipler 19 Aralık'ta İstanbul, Malatya ve Nevşehir'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 14 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 4'nün başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattığı belirlenirken 2 şüphelinin ise ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda şirkete ait belgeler, çekler, tahsilat makbuzları ve irsaliye evrakları 4 adet dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 12 cep telefonu, 3 flash bellek, 1 hard disk, sim kartlar ve muhtelif banka kartları ele geçirildi.

Bartın'a getirilen 8 şüpheli, ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Savcılığa çıkartılan şüphelilerin buradaki ifade ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.