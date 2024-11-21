İstanbul'daki lodos ve yağmur hava trafiğini olumsuz etkiledi
İstanbul'da etkili olan lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan çok sayıda uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kalkış seferlerinde de gecikmeler yaşanıyor.
İstanbul'da, etkili olan lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.
UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR
Öğlen saatlerinde etkisini arttıran lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamadı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.
HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar şuan normale dönerken, olumsuz hava koşulları, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.