İstanbul’da yağış manzaraları! Trafik kilitlendi rögarlar taştı

Meteorololinin uyarıları sonrası şiddetli lodosun ardından sağanak yağış başladı. Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış sırasında kimi balık tuttu; kimileri de yürüyüş yağmayı tercih etti.

Meterolojinin uyarıları sonrasında İstanbul'da lodos sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lodosun etkili olmasının ardından öğle saatlerinde sağanak yağmur başladı. Sarıyer'de etkili olan sağanak yağışta kimileri balık tutmayı kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstündeki kara bulutlar kameraya yansıdı.

Yağışın etkisiyle İstanbul'da bazı bölgelerde trafik kilitlendi (DHA)

Bağcılar'da ise öğle saatlerinde başlayan yağış bir anda etkisini artırdı. Yağış alan noktalarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları duraklara bazıları ağaç altlarına bazıları da üst geçit altına sığındı.Sağanak yağmurun etkisiyle sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi. Hızlarını düşürmek zorunda kalan sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Bayrampaşa'da yağış nedeniyle bazı rögarlar taştı (İHA)

BAYRAMPAŞA'DA RÖGAR TAŞTI

Fatih'te aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, Bayrampaşa'da ise rögar taştı. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan lodosun ardından hava bir anda karardı.

Kısa süre sonra da sağanak yağmur başladı. Sağanak yağmurun etkili olduğu sırada dışarıda olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslandı. Bayrampaşa'da ise rögar taştı. Kapağın yerinden çıktığı görülürken, yol ise göle döndü.

Lodosun etkisiyle denizde oluşan dalgalar sahil şeritlerini vurdu (AA)

YAĞIŞ NEDENİYLE TOPLU TAŞIMA DA AKSIYOR

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle toplu ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Bu nedenle Fatih Aksaray ve Beyazıt tramvay istasyonlarında yolcu yoğunluğu meydana geldi. Yağış nedeniyle istasyonlarda ıslanıp zor durumda kalan yolcular, duruma tepki gösterdi. Öte yandan Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle "TF1 Maçka-Taşkışla" ve "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığını bildirdi.

Yağış ve fırtına hava trafiğini de olumsuz etkilerken bazı uçaklar pistleri pas geçti (DHA)

HAVA TRAFİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul'da, etkili olan lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Öğlen saatlerinde etkisini arttıran lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamadı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi.



Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar şuan normale dönerken, olumsuz hava koşulları, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.