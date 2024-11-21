Vapur seferleri çalışıyor mu? 21 Kasım İstanbul’da iptal edilen feribot seferleri tam liste! Şehir Hatları, İDO, BUDO son dakika...

Hava koşullarının hızla kötüleşmesiyle birlikte, şehir içi ve şehirlerarası vapur seferlerinde iptaller peş peşe duyuruluyor. İstanbul Boğazı'nda kuvvetli rüzgar ve fırtına, seyahat planlarınızı alt üst edebilir. Hangi seferlerin iptal olduğu, hava koşullarının daha da kötüleşip kötüleşmeyeceği ve yetkililerin vatandaşlara yönelik uyarılarıyla ilgili detaylar haberimizde...

AFAD'dan Kuvvetli Fırtına Uyarısı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere dayanarak Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara ve Ege'de akşam saatlerinden itibaren, yarın ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur."

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Şehir Hatları'ndan İptal Duyurusu

Şehir Hatları AŞ, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını bildirdi. İptal edilen seferler şunlardır:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Şehir Hatları iptal edilen seferlerin tamamına ulaşmak için tıklayın!

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İDO Seferlerinde Gecikme ve İptaller

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. 21 Kasım itibarıyla iptal edilen seferler şu şekildedir:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

İDO iptal edilen seferlerin tamamına ulaşmak için tıklayın!

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BUDO Seferleri de Etkilendi

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini gerçekleştiremeyecek. Bugün sabah 07.00 ile 12.55 saatleri arasındaki toplam 8 sefer iptal edildi. İptal edilen güzergahlar arasında şunlar yer alıyor:

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

BUDO iptal edilen seferlerin tamamına ulaşmak için tıklayın!

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Çanakkale'de GESTAŞ Seferleri de İptal Edildi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ de bazı feribot seferlerinin yapılamayacağını açıkladı. İptal edilen seferler şunlardır:

Bozcaada-Geyikli Hattı: Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00; Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00

Kabatepe-Gökçeada Hattı: Kabatepe'den 09.00, 13.00; Gökçeada'dan 07.00, 11.00

Vatandaşlara Uyarılar

Yetkililer, lodos ve fırtına nedeniyle oluşabilecek tehlikeler konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olayların yanı sıra deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yolcuların seyahat öncesi sefer durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

Havanın normale dönmesiyle birlikte iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.