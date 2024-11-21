Vapur seferleri çalışıyor mu? 21 Kasım İstanbul'da iptal edilen feribot seferleri tam liste! Şehir Hatları, İDO, BUDO son dakika...
İstanbul’da etkisini artıran lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hava koşullarının kötüleşmesiyle birlikte Marmara ve çevresinde fırtına ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bu sebeple şehir içi ve şehirlerarası bazı deniz seferleri iptal edildi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava koşullarının hızla kötüleşmesiyle birlikte, şehir içi ve şehirlerarası vapur seferlerinde iptaller peş peşe duyuruluyor. İstanbul Boğazı'nda kuvvetli rüzgar ve fırtına, seyahat planlarınızı alt üst edebilir. Hangi seferlerin iptal olduğu, hava koşullarının daha da kötüleşip kötüleşmeyeceği ve yetkililerin vatandaşlara yönelik uyarılarıyla ilgili detaylar haberimizde...
AFAD'dan Kuvvetli Fırtına Uyarısı
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere dayanarak Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marmara ve Ege'de akşam saatlerinden itibaren, yarın ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur."
Şehir Hatları'ndan İptal Duyurusu
Şehir Hatları AŞ, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını bildirdi. İptal edilen seferler şunlardır:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Büyükada-Sedef Adası Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Şehir Hatları iptal edilen seferlerin tamamına ulaşmak için tıklayın!
İDO Seferlerinde Gecikme ve İptaller
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. 21 Kasım itibarıyla iptal edilen seferler şu şekildedir:
07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
İDO iptal edilen seferlerin tamamına ulaşmak için tıklayın!
BUDO Seferleri de Etkilendi
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini gerçekleştiremeyecek. Bugün sabah 07.00 ile 12.55 saatleri arasındaki toplam 8 sefer iptal edildi. İptal edilen güzergahlar arasında şunlar yer alıyor:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
BUDO iptal edilen seferlerin tamamına ulaşmak için tıklayın!
Çanakkale'de GESTAŞ Seferleri de İptal Edildi
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ de bazı feribot seferlerinin yapılamayacağını açıkladı. İptal edilen seferler şunlardır:
Bozcaada-Geyikli Hattı: Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00; Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00
Kabatepe-Gökçeada Hattı: Kabatepe'den 09.00, 13.00; Gökçeada'dan 07.00, 11.00
Vatandaşlara Uyarılar
Yetkililer, lodos ve fırtına nedeniyle oluşabilecek tehlikeler konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olayların yanı sıra deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yolcuların seyahat öncesi sefer durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.
Havanın normale dönmesiyle birlikte iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.