İstanbul’da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.

İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİNİN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı dış hat vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.