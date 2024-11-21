Peşlerinden ayrılmıyorlar! İşte martıların yiyecek bulma mesaisi

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında yiyecek bulmaya çalışan martılar balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.

Martılar, limandan denize açılan balıkçı teknelerini takip ediyor.

Teknelerin etrafında dönen martılar (AA)

Teknelerin etrafında dönen martılar, büyük göz ağlardan düşen balıkları kapıyor.

Teknelerin etrafında dönen martılar (AA)

Tekne personeli de Karadeniz'in hırçın sularında kendilerini yalnız bırakmayan martılara zaman zaman küreklerle avladıkları balıklardan atıyor.

Teknelerin etrafında dönen martılar (AA)

"KANAT ÇIRPMA SESLERİ BİZİ DİNLENDİRİYOR"

Balıkçı Halil Kurt martıların kendilerini takip etmesinden keyif aldıklarını söyledi.

Ağlardan düşen balıkları martıların kaptığını ifade eden Kurt, "Görsel olarak güzel. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bizim de hoşumuza gidiyor. Hava sakin olduğunda kanat çırpma sesleri bizi dinlendiriyor." dedi.