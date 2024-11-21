21 Kasım 2024, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Drift atan sürücü polisten kaçamadı: Hayat cesurları sever

Drift atan sürücü polisten kaçamadı: Hayat cesurları sever

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 11:10 Güncelleme: 21.11.2024 11:54
ABONE OL
Drift atan sürücü polisten kaçamadı: Hayat cesurları sever

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde attığı drifti sosyal medya hesabı üzerinden ‘hayat cesurları sever' notu ile paylaşan sürücü polisten kaçamadı. Sürücü belgesi daimi iptal edildiği halde araç kullanan şahsa 45 bin 300 TL para cezası uygulandı.

HAVA ATAYIM DERKEN 45 BİN TL'LİK OLDU

Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde gece saatlerinde otomobili ile drift atan sürücü videolarını da sosyal medya hesabı üzerinden 'hayat cesurları sever' notu ile paylaştı.

Şahsın yaptığı paylaşım (İHA)Şahsın yaptığı paylaşım (İHA)

Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası ve sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Sürücü R.T.A., drift attığı 54 TA 809 plakalı BMW marka otomobil ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sürücüye 'drift atmak' maddesinden 32 bin 233 TL ve 'sürücü belgesi daimi iptal edildiği halde araç kullanmak' maddesinden ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 45 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

Hava atayım derken 45 bin TLlik olduHava atayım derken 45 bin TLlik oldu HAVA ATAYIM DERKEN 45 BİN TL'LİK OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör