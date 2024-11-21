21 Kasım 2024, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Daire önünde pahalı ayakkabı gören hırsızların sevinci kamerada! Çak yaptılar

Daire önünde pahalı ayakkabı gören hırsızların sevinci kamerada! Çak yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 11:41 Güncelleme: 21.11.2024 11:59
ABONE OL
Daire önünde pahalı ayakkabı gören hırsızların sevinci kamerada! Çak yaptılar

İstanbul Arnavutköy'de binaya giren 2 hırsız dairelerin önünde dolaştığı sırada denk geldikleri pahalı ayakkabıyı görünce büyük sevinç yaşadı. Birbirlerine çak yaparak ayakkabıları çalan hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

İstanbul Arnavutköy'de ayakkabı çalmak için bir apartmana giren 2 hırsız, apartman dairelerini dolaştığı esnada denk geldikleri pahalı bir ayakkabıyı görünce birbirlerine "çak" yaparak sevindi.

HIRSIZLARIN "ÇAK" SEVİNCİ

Hırsızların sevinci apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızların o anları kamerada (İHA)Hırsızların o anları kamerada (İHA)

PAHALI AYAKKABI ÇALINCA ÇAK YAPARAK SEVİNDİLER

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de gerçekleşti. Bir apartmana hırsızlık için giren 2 şahıs apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları incelediği esnada gördükleri pahalı ayakkabı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek birbirlerine "çak" yaptı.

KIYAFETLERİNİN İÇİNE SAKLADI

Hırsızların sevinci güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, pahalı ayakkabıyı gördükten sonra bir müddet sevinen hırsızların daha sonrasında ayakkabıyı kıyafetlerinin içine saklayarak çaldığı görüldü.

Hırsızların çak sevinciHırsızların çak sevinci HIRSIZLARIN "ÇAK" SEVİNCİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör