Daire önünde pahalı ayakkabı gören hırsızların sevinci kamerada! Çak yaptılar
İstanbul Arnavutköy'de binaya giren 2 hırsız dairelerin önünde dolaştığı sırada denk geldikleri pahalı ayakkabıyı görünce büyük sevinç yaşadı. Birbirlerine çak yaparak ayakkabıları çalan hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...
İstanbul Arnavutköy'de ayakkabı çalmak için bir apartmana giren 2 hırsız, apartman dairelerini dolaştığı esnada denk geldikleri pahalı bir ayakkabıyı görünce birbirlerine "çak" yaparak sevindi.
Hırsızların sevinci apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
PAHALI AYAKKABI ÇALINCA ÇAK YAPARAK SEVİNDİLER
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de gerçekleşti. Bir apartmana hırsızlık için giren 2 şahıs apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları incelediği esnada gördükleri pahalı ayakkabı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek birbirlerine "çak" yaptı.
KIYAFETLERİNİN İÇİNE SAKLADI
Hırsızların sevinci güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, pahalı ayakkabıyı gördükten sonra bir müddet sevinen hırsızların daha sonrasında ayakkabıyı kıyafetlerinin içine saklayarak çaldığı görüldü.