21 Kasım 2024, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da talaş yüklü TIR devrildi: 1 ölü

Ordu'da talaş yüklü TIR devrildi: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 09:05
ABONE OL
Ordu’da talaş yüklü TIR devrildi: 1 ölü

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde devrilen talaş yüklü TIR’ın şoförü Musa Doğan (55), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam Mesudiye ilçesi Topçam mevkiinde meydana geldi. Musa Doğan'ın kontrolünü yitirdiği 33 ATA 990 plakalı talaş yüklü TIR devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kaza sırasında aracın ön camından fırladığı saptanan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Musa Doğan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör