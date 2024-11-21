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Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 09:12
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Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Kırkgöz Mahallesi’nde meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Kırkgöz Mahallesi ile Esenler Mahallesi yolu güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması sonrası karşı yönden gelen başka bir otomobil de kazaya karıştı.

Araçların büyük çaplı maddi hasara uğradığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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