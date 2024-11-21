Cem Garipoğlu soruşturmasına son nokta koyuldu! Başsavcılık kararını açıkladı

İstanbul Bahçeşehir'de 2009'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde olduğu dönem intihar ettiği açıklanmış ancak şüpheli bulunan ölümün ardından Karabulut Ailesi fethi kabir yapılarak mezarın açılıp DNA testi işlemi yapılmasını talep etmişti.

Cem Garipoğlu (ahaber.com.tr arşiv)

TABUTTAKİ KEMİK PARÇALARI İNCELEMEYE ALINDI

Yıllardır dillerden düşmeyen bu şüphenin ardından iki ailenin, "Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebini sonunda kabul etmişti.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat verdi.

Cinayette soru işaretlerinin kalkması için 3 Ekim'de Karacaahmet Mezarlığı'nda Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları alındı. Tabuta konan parçalar, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı.

DNA'LAR BİREBİR AYNI ÇIKTI

Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı (AA)

SORUŞTURMAYA TAKİPSİZLİK KARARI

Mezardan çıkan poşette bulunan kanın da insana ait olmadığı tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından, Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Karabulut ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalara son noktayı koydu. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik verdi.