Avcılar’da dev dalgalar sahili dövdü

Marmara Denizi'nde şiddetli lodos etkili olurken, Avcılar'da dalga boyu yer yer 5 metreyi buldu. Mendirekteki kayalıkları aşan dalgalar balıkçı barınağına kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos sabaha karşı etkisini arttırdı.

Lodos nedeniyle dalgalar Ambarlı Sahili'nde balıkçı barınağı önündeki mendireği aştı. Dev dalgalar, barınak ile arasındaki bölümü adeta göle çevirdi. Balıkçılardan bir bölümü teknelerini zarar görmemesi için kıyıya yakın bölgeye çekti.