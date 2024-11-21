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Avcılar'da dev dalgalar sahili dövdü

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 10:38 Güncelleme: 21.11.2024 11:48
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Avcılar’da dev dalgalar sahili dövdü

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Avcılar'da dalga boyu yer yer 5 metreyi aştı. Dev dalgalar sahili döverken, mendirekteki kayalıkları aşan dalgalar balıkçı barınağına kadar ulaştı.

Marmara Denizi'nde şiddetli lodos etkili olurken, Avcılar'da dalga boyu yer yer 5 metreyi buldu. Mendirekteki kayalıkları aşan dalgalar balıkçı barınağına kadar ulaştı.

İSTANBUL'U LODOS VURDU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos sabaha karşı etkisini arttırdı.

Lodos nedeniyle dalgalar Ambarlı Sahili'nde balıkçı barınağı önündeki mendireği aştı. Dev dalgalar, barınak ile arasındaki bölümü adeta göle çevirdi. Balıkçılardan bir bölümü teknelerini zarar görmemesi için kıyıya yakın bölgeye çekti.

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