Günler neden kısalıyor, ne zaman uzamaya başlayacak sorusu arama motorlarında hızla araştırılmaya başlandı. 21 Aralık kış gündönümü, gecelerin doruk noktasıyla birlikte yepyeni bir döngünün başlangıcını müjdeliyor. Peki en uzun gece ne zaman, hangi tarihte? 2024 günler ne zaman uzamaya başlayacak?

Her yıl 21 Aralık'ta, güneş ışınları Güney Yarımküre'deki Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir. Bu tarih, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin, Güney Yarımküre'de ise yaz mevsiminin başlangıcını temsil eder. Türkiye'nin de dahil olduğu Kuzey Yarımküre'de bu tarihten itibaren geceler kısalırken gündüzler uzamaya başlar. İşte bu süreç yaz gündönümüne kadar (21 Haziran) devam eder.

En Uzun Gece ve Gündüzün Özellikleri

Kuzey Yarımküre: En uzun gece yaşanır.

Güney Yarımküre: En uzun gündüz görülür.

Güneş ışınları, Güney Yarımküre'ye en dik, Kuzey Yarımküre'ye ise en eğik açılarla gelir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süren gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saatlik gündüz yaşanır.

Türkiye'de En Uzun Gece Nerede?

Türkiye genelinde 21 Aralık'ta en uzun gece Sinop'ta yaşanıyor. Burada gece süresi yaklaşık 15 saat 6 dakika sürerken, en kısa gece ise 14 saat ile Hatay'da gerçekleşiyor. Bu farklılık, coğrafi konum ve enlem farklarından kaynaklanıyor.

Oğlak Dönencesi'nde Neler Olur?

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu bölge, Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saatlerinde, Oğlak Dönencesi üzerindeki cisimler dik konumdayken gölge oluşturmaz.

Bu dönence üzerinden geçen bölgeler, yılın en sıcak noktalarıdır.

Günlerin Uzaması Ne Zaman Başlar?

21 Aralık'tan itibaren Türkiye'de gündüz süreleri uzamaya başlar. Ancak bu değişim ilk günlerde fark edilmeyecek kadar küçüktür. Gözle görülür bir artış için Ocak ayını beklemek gerekebilir.