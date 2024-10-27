Cem Garipoğlu’nun mezarında şaşırtan detay: Poşetteki kan insan kanı değil

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etti. Otopsi görüntüleri Karabulut ailesinin şüphelerini gidermedi.

10 YIL SONRA MEZARINI AÇMA KARARI

Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi üzerine Cem Garipoğlu'nun mezarı 10 yıl sonra açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Ancak Garipoğlu'nun açılan mezarında 30 santimetre büyüklüğünde düğümlenmiş şeffaf poşet tüm dikkatleri üzerine topladı.

POŞETİN İÇİNDEN KAN ÇIKTI

SABAH'ta yer alan habere göre bahse konu poşetin içerisinden kan çıktı. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan çalışmalar da şüpheli poşet, UV ışık taraması, renk reaktif testi, DNA izolasyon yöntemleri ve birçok yöntemle incelendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan raporda mezardan çıkan 30 santimetre boyutundaki üst kısmında düğümlü poşetin içinde kan örnekleri bulundu.

"İNSAN KANI DEĞİL"

Hazırlanan raporda, naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı kaydedildi.

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİ GENETİK ANALİZLERE CEVAP VERMEDİ



Poşetin üst kenar uç kısmında bulunan düğüm üzerinde epitel hücre olabileceği değerlendirilerek kontrol amaçlı alınan kanlı sürüntü örneği ile poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin genetik analizlere cevap vermediği kaydedildi.