Gün doğumunda kartpostallık manzara

Bursa'da gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı, çöp konteynerleri devrildi. Rüzgarda kopan çatı parçalarıyla ağaç dallarının isabet ettiği bazı araçlarda hasar oluştu.

Etkili olan kuvvetli fırtına sonrası gün doğumu ve bulutlar güzel görüntü oluşturdu.