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Gün doğumunda kartpostallık manzara

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 10:06
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Gün doğumunda kartpostallık manzara

Bursa'da etkili olan kuvvetli fırtına sonrası gün doğumu ve bulutlar güzel görüntü oluşturdu. Uludağ'ın üzerinde bulutlar görüldü. İşte o görüntüler...

Bursa'da gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı, çöp konteynerleri devrildi. Rüzgarda kopan çatı parçalarıyla ağaç dallarının isabet ettiği bazı araçlarda hasar oluştu.

GÜN DOĞUMUNDA KARTPOSTALLIK MANZARA

Etkili olan kuvvetli fırtına sonrası gün doğumu ve bulutlar güzel görüntü oluşturdu.

Gün doğumunda kartpostallık manzaraGün doğumunda kartpostallık manzara GÜN DOĞUMUNDA KARTPOSTALLIK MANZARA

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