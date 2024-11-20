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TEM'de tünel içinde zincirleme kaza: 10 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 12:22
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TEM’de tünel içinde zincirleme kaza: 10 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde TIR ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde, tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada otobüslerde bulunan 14 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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