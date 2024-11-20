Tasarruf yaparken faturayı kabartmayın! İşte kombi kullanımında sık yapılan hata

Enerji tasarrufu sağlama çabasıyla pek çok kişi, geceleri kombiyi kapatmayı tercih ediyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın düşündüğünüz kadar masum olmadığını vurguluyor.

Gece boyunca kombiyi kapalı tutmanın, ertesi gün soğuyan evin ısınma maliyetlerini artırdığı belirtiliyor. Çünkü soğuyan duvar ve zeminlerin tekrar ısınması, kombinin daha fazla enerji harcamasına neden oluyor. Aynı zamanda, evde nem oranının yükselmesiyle küf oluşumu gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor.

Kombi Kullanımı (A Haber Foto Arşiv)

Isıyı Azaltın, Tamamen Kapatmayın

Uzmanlar, özellikle soğuk kış gecelerinde kombiyi düşük seviyede çalıştırmanın uzun vadede hem bütçe hem de sağlık açısından daha faydalı olduğunu belirtiyor. Kombiyi tamamen kapatmak yerine geceleri ısıyı azaltabilirsiniz. Bu yönteml fatura artışını önleyebilir, evde küf ve nem sorunlarından kaçınabilir ve evinizin sıcaklığını daha stabil bir seviyede tutabilirsiniz.