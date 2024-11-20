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Kocaeli'de otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 12:04 Güncelleme: 20.11.2024 12:51
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Kocaeli’de otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Kocaeli geçisinde tır ve iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerinde inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde, tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otobüslerde bulunan 14 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolunda zincirleme trafik kazasıAnadolu Otoyolunda zincirleme trafik kazası ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

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