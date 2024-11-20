Ordu’da binada yangın paniği! Çok sayıda kişi tahliye edildi | 1 yaralı

Ordu'da 5 katlı binanın deposunda yangın: 14 kişi tahliye edilirken 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katındaki depodan dumanların yükseldiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından dumanların yoğun bir şekilde bodrum katında bulunan kırtasiyeye ait depodan geldiği anlaşıldı, yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bu esnada binadaki 10 dairede bulunan 14 şahıs, olması muhtemel zehirlenmelere karşı itfaiye aracındaki vinç ile balkonlardan tahliye edildi, dumanlardan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı, binadaki dairelerden birisinde bulunan kedi de kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmaların ardından söndürüldü.

Yangın esnasında korktuklarını söyleyen 16 yaşındaki Umut Efe Pekdemir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildiklerini söyledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.