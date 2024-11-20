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Mersin'de tekstil atölyesinde yangın paniği! 4 işçi dumandan etkilendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 04:47 Güncelleme: 20.11.2024 05:57
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Mersin’de tekstil atölyesinde yangın paniği! 4 işçi dumandan etkilendi

Mersin'de bir tekstil atölyesinde iddiaya göre elektrik panosundan yangın çıktı. Çıkan yangın,ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılırken, 4 işçinin ve bazı itfaiye erlerinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Zeki Ayan Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda bulunan bir tekstil atölyesinde saat 21.00 sıralarında, iddiaya göre elektrik panosundan yangın çıktı.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Zemin katta bulunan atölyede bulunan 4 işçi dumandan etkilenirken, kendi imkanları ile dışarıya çıkmayı başardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Atölyenin zemin katta olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlanırken, oksijen tüpü ve maske takarak girdikleri atölyede yangını söndürmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen itfaiye erleri (İHA)Dumandan etkilenen itfaiye erleri (İHA)

İtfaiye ekipleri nöbetleşe girerek içeride araçların da bulunduğu belirtilen atölyede yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürdü. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise bölgeye sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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