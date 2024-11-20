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Kocaeli'de kontrolden çıkan araç durağa daldı! Sürücü yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 04:54 Güncelleme: 20.11.2024 05:55
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Kocaeli’de kontrolden çıkan araç durağa daldı! Sürücü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araç durağa daldı. Durakta yolcu olmaması bir faciayı önlerken, sürücü ise yaptığı kazada yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında D100 Karayolu eski cezaevi mevkiinde meydana geldi.


Kaza yapan araç (İHA)Kaza yapan araç (İHA)

26 PE 544 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü E.İ.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi, kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Kazada sürücü yaralanırken, durakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Kaza sebebiyle D100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.

Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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