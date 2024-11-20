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Bursa'da korkunç olay! Aracında vurulmuş halde bulundu | Cinayet mi? İntihar mı?

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 04:33
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Bursa’da korkunç olay! Aracında vurulmuş halde bulundu | Cinayet mi? İntihar mı?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda Muammer B. (26), aracında karnından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin araç içerisinde yaptığı kontrollerde ise mermi kovanı ve bir takım sözler yazılı kağıtlar bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)


HASTANEYE KALDIRILDI

Muammer B. (26), 16 BLC 542 plakalı aracında karnından vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Ağır yaralı genç, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, doktorların ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

İNTİHAR MI? CİNAYET Mİ?

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri gencin aracında inceleme yaptı. İncelemede araçta mermi kovanı ve bir takım sözler yazılı kağıtlar bulundu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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