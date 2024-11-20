20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajları 2024 | Dünya Çocuk Hakları Günü nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır?

Dünya genelinde çocukların seslerini duyurabildikleri eşit fırsatlara sahip olabildikleri ve her türlü istismardan korunmalarının hedeflendiği 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü her yıl büyük bir farkındalık günü olarak kutlanıyor. Bu anlamlı gün toplumlara çocuk haklarının önemini bir kez daha hatırlatmak ve çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olması için bir çağrı niteliğinde. İşte Dünya Çocuk Hakları Günü'nün kısa tarihi...

Çocuk Haklarının Evrensel Belgesi: 20 Kasım 1989

Dünya Çocuk Hakları Günü, ilk kez 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edildi. Bu tarihte BM Genel Kurulu, çocukların temel haklarını güvence altına almayı hedefleyen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi kabul etti. Sözleşme savaş, yoksulluk ve istismar gibi sorunlarla mücadele eden çocukların korunması, temel yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının tanınması için atılmış en önemli adımlardan biri olarak tarihe geçti.

Gazze Şeridi, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana tarihin en büyük insani krizlerinden birine sahne oluyor. (A Haber Foto Arşiv)

Bugün Çocuk Haklarına Dair Sözleşme dünyadaki 193 ülke tarafından imzalanmış olup uluslararası alanda çocuk haklarının korunması için bağlayıcı bir metin olma özelliği taşımaktadır.

26 Ekim'de paylaşılan verilere göre, İsrail saldırılarında şu ana kadar 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın yaşamını yitirdi. (A Haber Foto Arşiv)

Çocuk Hakları Sözleşmesi Neden Önemli?

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukların sahip olduğu temel hakları dört ana başlık altında toplar:

Yaşama Hakkı: Çocukların hayatta kalma ve temel yaşam standartlarına erişme hakkı.

Gelişim Hakkı: Eğitim, sağlık ve oyun gibi haklarla çocuğun potansiyelini gerçekleştirebilmesi.

Korunma Hakkı: Her türlü istismar, ihmal ve kötü muameleden korunma hakkı.

Katılım Hakkı: Çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ve kararlara dahil olabilme hakkı.

Bu haklar, çocukların hem birey olarak tanınmasını hem de korunmasını sağlayan evrensel bir çerçeve sunar.

Özellikle, 1 yaş altındaki bebeklerin hedef alınması, saldırıların vahametini gözler önüne seriyor. İsrail bombardımanında 786 bebek hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023’ten sonra doğan 171 bebek daha saldırılarda yaşamını yitirdi. (A Haber Foto Arşiv)

Bugün Neden Önemli?

Dünya Çocuk Hakları Günü, yalnızca bir kutlama günü değil; çocukların karşı karşıya kaldığı sorunları tartışmak, çözüm yolları üretmek ve toplumsal bilinci artırmak için bir fırsat sunar. Bugün, her birey ve kurumun çocukların haklarına daha fazla sahip çıkması gerektiğini hatırlatıyor.

Saldırılar, Gazze’nin çocuk nüfusunda derin yaralar açtı. 35 bin 55 çocuk, ebeveynlerinden birini veya her ikisini kaybetti. (A Haber Foto Arşiv)

20 EKİM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

🕊"Çocuklar barışın dilidir, savaşın değil!"

Yaşama hakkı, her çocuğun en temel hakkıdır. Filistin'de yaşam mücadelesi veren masum çocuklar için bugün ses olalım. Onların gülüşleri barışa ışık olsun.

🕊"Savaş, en çok çocukların hayatını karartır."

Bugün, Filistin'de bir çocuğun daha yaşama hakkı elinden alınmasın diye haykırıyoruz. Çocukların umutlarını korumak, insanlığın borcudur.

🕊"Hiçbir çocuk açlıkla, korkuyla, ölümle büyümemeli."

Filistin'deki insanlık dramı, çocuk haklarının korunmadığının en acı örneğidir. Tüm çocuklar eşit, güvende ve mutlu bir hayatı hak eder.

3 bin 500 çocuk kötü beslenme ve gıda yetersizliği nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. (A Haber Foto Arşiv)

🕊"Barış, çocukların gülümsemesiyle başlar."

Filistin'de bombaların gölgesinde büyümek zorunda kalan çocuklara umut olalım. Yaşam hakkı, coğrafya ayırt etmeksizin her çocuğun hakkıdır.

🕊"Hiçbir çocuk, savaşın yükünü taşımamalı."

Filistin'deki çocukların acısı, dünyanın ortak sorumluluğudur. Barışın tohumları, çocukların hayatlarında filizlenmelidir.

🕊"Hiçbir çocuk açlıkla, korkuyla, ölümle büyümemeli."

Filistin'deki insanlık dramı, çocuk haklarının korunmadığının en acı örneğidir. Tüm çocuklar eşit, güvende ve mutlu bir hayatı hak eder.