Hurda yüklü TIR devrildi! Sürücü ölümden döndü
Amasya'da Fatih V. idaresindeki preslenmiş hurda malzemesi yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da preslenmiş hurda malzemesi yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Fatih V. yönetimindeki 46 AAV 373 plakalı tır, geç saatlerde Amasya merkez otobüs terminali yakınlarında kavşaktan yola girdikten sonra kontrolden çıkarak devrildi.
ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI
Aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak yan devrilen tırın taşıdığı preslenmiş hurda malzemeleri yola dağıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tırın altında sıkışan sürücü için kurtarma ekipleri zamanla yarıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yoğun çabalar sonucu kurtarılan sürücünün şok geçirdiği görüldü. Yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yola dağılan ağır hurda malzemeleri iş makinesi yardımıyla temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.