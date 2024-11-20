Hurda yüklü TIR devrildi! Sürücü ölümden döndü

Amasya'da preslenmiş hurda malzemesi yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Fatih V. yönetimindeki 46 AAV 373 plakalı tır, geç saatlerde Amasya merkez otobüs terminali yakınlarında kavşaktan yola girdikten sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak yan devrilen tırın taşıdığı preslenmiş hurda malzemeleri yola dağıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tırın altında sıkışan sürücü için kurtarma ekipleri zamanla yarıştı.



HASTANEYE KALDIRILDI

Yoğun çabalar sonucu kurtarılan sürücünün şok geçirdiği görüldü. Yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



İNCELEME BAŞLATILDI



Yola dağılan ağır hurda malzemeleri iş makinesi yardımıyla temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.