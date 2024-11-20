Kaza göz göre göre geliyorum dedi! TIR’a çarpan sürücü hayatını kaybetti

Korkunç kaza, gece saatlerinde Tulumtaş mevkisi, çevreyolunda meydana geldi.



Gölbaşı istikametine doğru gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VKV 19 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı.



OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ



Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



HAYATINI KAYBETTİ



Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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