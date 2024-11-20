Dikkatsizlik kazaya yol açtı! Polis memuru tabancasını temizlerken bir çocuğu vurdu

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Polis Lojmanları önünde yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başında bahçedeki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi.



DİKKATSİZLİK KAZAYA YOL AÇTI



Temizlediği esnada polis memurunun dikkatsizliği sonucu tabanca aniden ateş alırken, tabancadan çıkan kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. isimli çocuğa isabet etti.



Tabanca sesiyle ne olduğunu anlamaya çalışan çevredeki vatandaşlar çocuğun yere düştüğünü fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI



Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis memuru polis ekiplerince gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünün inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı.

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