Esenyurt'ta katliam gibi olay! Kardeşini kurşun yağmuruna tuttu | Polislerden kaçmaya çalıştı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi kardeşiyle tartıştıktan sonra belindeki silahla kardeşine sokak ortasında defalarca ateş etti. Şanssız adam aldığı kurşun darbeleriyle hayatını kaybederken, ağabeyi de olay yerinden kaçarak kendisini çocuklarıyla birlikte eve kilitledi. Katil ağabey, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu teslim oldu. İşte detaylar...
Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Sultaniye Mahallesi 641. Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlhan Sapil (43), kardeşi Barış Sapil ile (40) tartışma yaşadı.
Kısa sürede tartışma büyürken ağabey İlhan Sapil, yanında bulunan silahla kardeşine defalarca ateş etti. Açtığı ateş sonrası İlhan Sapil, silahla birlikte aynı sokakta bulunan evine kaçarak çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi.
İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda 4 adet silah yarası bulunan ve ağır yaralanan Barış Sapil, ilk
HAYATINI KAYBETTİ
müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Silahıyla birlikte teslim oldu.
ÖZEL HAREKAT DEVREDE
Yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan dairesinde kendini çocukları ile birlikte eve kilitleyen İlhan Sapil, teslim olmayı reddederken sokağa özel harekat ekipleri sevk edildi.
Emniyet güçleri sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin çalışmaları sonunda teslim olmaya ikna olan Sapil, silahını bir poşete bağlayıp ip ile aşağı göndererek polis ekiplerine teslim etti.
GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat ekiplerinin müdahalesi sonrası Sapil, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise sokağa gelerek çalışma yaptı.