Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı: Kar yağışı o tarihte geliyor!
Meteoroloji, 20 Kasım 2024’te ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte yağış uyarısında bulundu. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Kar hangi tarihte geliyor? İşte 20 Kasım il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna doğru ülke genelinde hava koşullarında sert değişiklikler yaşanacağını duyurdu. Uzmanlara göre, perşembe gününden itibaren etkili olacak yağışlar ve fırtına, hafta sonunda birçok bölgede kar yağışına dönüşecek. İşte Türkiye'nin önümüzdeki günlerde karşı karşıya kalacağı hava durumu hakkında tüm detaylar...
Perşembe: Yağmur ve Lodos Alarmı
Meteoroloji verilerine göre, 21 Kasım Perşembe günü Marmara Bölgesi, İstanbul ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağmur bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu yağışların su baskınlarına neden olabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Ayrıca İç Anadolu'da etkili olacak lodos fırtınasının maddi zararlara ve hava ulaşımında aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor. "Seyahat planı olanlar, uçuş bilgilerini kontrol etmeli," diyen Şen, lodosun özellikle perşembe akşamı hızını artıracağını vurguladı.
Cumartesi: Sıcaklıklar Düşecek, Yağışlar Şiddetlenecek
Hafta boyunca sıcaklıkların önce birkaç derece artması beklenirken, cumartesi akşamından itibaren hızlı bir düşüş yaşanacak. Marmara ve Ege'den giriş yapacak olan kuvvetli yağışların pazar günü iç ve doğu bölgelerde kar yağışına dönüşeceği açıklandı.
Prof. Dr. Şen, "Cumartesi akşamı itibarıyla birçok bölgede kuvvetli yağmur etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren ise bu yağışlar, kar yağışına dönüşmeye başlayacak. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlar hazırlıklı olmalı" uyarısında bulundu.
Pazar: Kar Kapıda
Pazar günü Türkiye'nin büyük bir kısmında kar yağışı bekleniyor. Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer etkili kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu durumun günlük hayatı olumsuz etkileyeceği belirtilirken, sürücüler kar yağışı ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Bölge Bölge Detaylı Hava Durumu
Marmara: Sağanak Yağış ve Güçlü Rüzgar
Marmara Bölgesi'nde gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.
Edirne: 4°C / 19°C - Sağanak yağışlı
İstanbul: 9°C / 17°C - Parçalı bulutlu
Bursa: 7°C / 20°C - Parçalı bulutlu
Ege: Yağış ve Fırtına Uyarısı
Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Kuzey Ege kıyılarında ise güneyli kuvvetli rüzgar bekleniyor.
İzmir: 9°C / 19°C - Sağanak yağışlı
Manisa: 7°C / 19°C - Parçalı bulutlu
Afyonkarahisar: 1°C / 15°C - Parçalı bulutlu
Denizli: 7°C / 19°C - Parçalı bulutlu
Akdeniz: Sağanak Yağış Etkili Olacak
Batı ve Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Antalya ve Adana çevresinde yağışlar yoğunlaşacak.
Antalya: 15°C / 19°C - Sağanak yağışlı
Adana: 10°C / 17°C - Sağanak yağışlı
Mersin: 13°C / 19°C - Sağanak yağışlı
İç Anadolu: Sakin ve Bulutlu Bir Gün
İç Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmezken, hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Ankara: 3°C / 15°C - Parçalı bulutlu
Konya: 2°C / 16°C - Parçalı bulutlu
Karadeniz: Doğu'da Hafif Yağışlar
Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde hafif sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Batı Karadeniz ise parçalı ve az bulutlu bir hava ile güne başlayacak.
Samsun: 10°C / 21°C - Sağanak yağışlı
Trabzon: 10°C / 16°C - Yağmurlu
Doğu Anadolu: Karla Karışık Yağmur
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, güney kesimlerinde ise sağanak yağış etkili olacak. Ardahan çevresinde yer yer kar yağışı görülebilir.
Erzurum: -3°C / 7°C - Parçalı bulutlu
Kars: -5°C / 8°C - Sağanak yağışlı
Van: -1°C / 11°C - Çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Sağanak Yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gün boyu sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yerel yağışlar görülebilir.
Diyarbakır: 5°C / 16°C - Sağanak yağışlı
Gaziantep: 6°C / 15°C - Sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 10°C / 17°C - Sağanak yağışlı
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU METEOROLOJİ
-20 Kasım Çarşamba Türkiye Geneli
-21 Kasım Perşembe Türkiye Geneli
-22 Kasım Cuma Türkiye Geneli
-23 Kasım Cumartesi Türkiye Geneli
-24 Kasım Pazar Türkiye Geneli