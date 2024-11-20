Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı: Kar yağışı o tarihte geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna doğru ülke genelinde hava koşullarında sert değişiklikler yaşanacağını duyurdu. Uzmanlara göre, perşembe gününden itibaren etkili olacak yağışlar ve fırtına, hafta sonunda birçok bölgede kar yağışına dönüşecek. İşte Türkiye'nin önümüzdeki günlerde karşı karşıya kalacağı hava durumu hakkında tüm detaylar...

Perşembe: Yağmur ve Lodos Alarmı

Meteoroloji verilerine göre, 21 Kasım Perşembe günü Marmara Bölgesi, İstanbul ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağmur bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu yağışların su baskınlarına neden olabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Ayrıca İç Anadolu'da etkili olacak lodos fırtınasının maddi zararlara ve hava ulaşımında aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor. "Seyahat planı olanlar, uçuş bilgilerini kontrol etmeli," diyen Şen, lodosun özellikle perşembe akşamı hızını artıracağını vurguladı.

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Cumartesi: Sıcaklıklar Düşecek, Yağışlar Şiddetlenecek

Hafta boyunca sıcaklıkların önce birkaç derece artması beklenirken, cumartesi akşamından itibaren hızlı bir düşüş yaşanacak. Marmara ve Ege'den giriş yapacak olan kuvvetli yağışların pazar günü iç ve doğu bölgelerde kar yağışına dönüşeceği açıklandı.

Prof. Dr. Şen, "Cumartesi akşamı itibarıyla birçok bölgede kuvvetli yağmur etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren ise bu yağışlar, kar yağışına dönüşmeye başlayacak. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlar hazırlıklı olmalı" uyarısında bulundu.

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Pazar: Kar Kapıda

Pazar günü Türkiye'nin büyük bir kısmında kar yağışı bekleniyor. Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer etkili kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu durumun günlük hayatı olumsuz etkileyeceği belirtilirken, sürücüler kar yağışı ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bölge Bölge Detaylı Hava Durumu

Marmara: Sağanak Yağış ve Güçlü Rüzgar

Marmara Bölgesi'nde gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.

Edirne: 4°C / 19°C - Sağanak yağışlı

İstanbul: 9°C / 17°C - Parçalı bulutlu

Bursa: 7°C / 20°C - Parçalı bulutlu

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Ege: Yağış ve Fırtına Uyarısı

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Kuzey Ege kıyılarında ise güneyli kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İzmir: 9°C / 19°C - Sağanak yağışlı

Manisa: 7°C / 19°C - Parçalı bulutlu

Afyonkarahisar: 1°C / 15°C - Parçalı bulutlu

Denizli: 7°C / 19°C - Parçalı bulutlu

Akdeniz: Sağanak Yağış Etkili Olacak

Batı ve Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Antalya ve Adana çevresinde yağışlar yoğunlaşacak.

Antalya: 15°C / 19°C - Sağanak yağışlı

Adana: 10°C / 17°C - Sağanak yağışlı

Mersin: 13°C / 19°C - Sağanak yağışlı

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İç Anadolu: Sakin ve Bulutlu Bir Gün

İç Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmezken, hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Ankara: 3°C / 15°C - Parçalı bulutlu

Konya: 2°C / 16°C - Parçalı bulutlu

Karadeniz: Doğu'da Hafif Yağışlar

Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde hafif sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Batı Karadeniz ise parçalı ve az bulutlu bir hava ile güne başlayacak.

Samsun: 10°C / 21°C - Sağanak yağışlı

Trabzon: 10°C / 16°C - Yağmurlu

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Doğu Anadolu: Karla Karışık Yağmur

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, güney kesimlerinde ise sağanak yağış etkili olacak. Ardahan çevresinde yer yer kar yağışı görülebilir.

Erzurum: -3°C / 7°C - Parçalı bulutlu

Kars: -5°C / 8°C - Sağanak yağışlı

Van: -1°C / 11°C - Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Sağanak Yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gün boyu sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yerel yağışlar görülebilir.

Diyarbakır: 5°C / 16°C - Sağanak yağışlı

Gaziantep: 6°C / 15°C - Sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 10°C / 17°C - Sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU METEOROLOJİ

-20 Kasım Çarşamba Türkiye Geneli

20 Kasım Çarşamba hava durumu raporu (MGM)

-21 Kasım Perşembe Türkiye Geneli

21 Kasım Perşembe hava durumu raporu (MGM)

-22 Kasım Cuma Türkiye Geneli

22 Kasım Cuma hava durumu raporu (MGM)

-23 Kasım Cumartesi Türkiye Geneli

23 Kasım Cumartesi hava durumu raporu (MGM)

-24 Kasım Pazar Türkiye Geneli 24 Kasım Pazar hava durumu raporu (MGM)